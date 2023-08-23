Облачно с прояснениями и до +28°С: прогноз погоды по Киевщине на День Независимости
В Киеве и Киевской области в четверг, 24 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
"Прогноз погоды на 24 августа по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 11-16°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 25-27°С", – рассказали синоптики.
Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 24 августа облака, которые появятся в Киеве днем, продержатся недолго – вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Напомним, в День Независимости, 24 августа, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая и теплая погода с переменной облачностью. Однако в некоторых южных областях пройдут дожди с грозами.
Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.
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