Часть областей покроют грозы: синоптики уточнили прогноз на День Независимости Украины. Карта

В День Независимости, 24 августа, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая и теплая погода с переменной облачностью. Однако в некоторых южных областях пройдут дожди с грозами.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. В частности, в четверг кратковременные дожди ожидаются в Одесской, Херсонской, Николаевской и Крыму. В остальных областях 24 августа осадки не предусматриваются.

Хотя и температура воздуха в последние дни снизилась на несколько градусов, однако она все еще остается достаточно высокой. Так, в День Независимости в среднем по Украине днем температура составит +24…+28 градусов.

На Юге будет еще теплее, там столбики термометров ночью будут доходить до +19..+21 градуса, днем +28...+30.

В Киеве 24 августа осадки синоптики не предусматривают. Ночью температура воздуха будет +14…+16 градусов, днем – +25…+27.

Напомним, что синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой. Она отметила, что среднесезонная температура воздуха, вероятно, будет выше на один градус Цельсия по сравнению с показателями последних десятилетий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!