Облачно с прояснениями и до +27°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 6 сентября

В Киеве и Киевской области в среду, 6 сентября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 6 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью +9-14°С, днем +22-27°С; в Киеве ночью +12-14°С, днем +24-26°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что до 9 сентября включительно по Киевщине будет преобладать антициклональный характер погоды, то есть осадков не ожидаем. Температура в ночные часы +11...+14, а в дневные +21...+26.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 6 сентября ясной погодой нас этот день не порадует. Облака в Киеве закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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