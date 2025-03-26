Облачно с прояснениями и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 марта

В Киевской области в четверг, 27 марта, облачно с прояснениями, осадки синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 27 марта по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 11-16°С; в Киеве ночью 2-4°С тепла, около 15°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 27 марта в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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