Облачно с прояснениями и до +10°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 марта

В Киевской области во вторник, 4 марта, облачно с прояснениями, осадки синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 4 марта по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 5-10°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 6-8°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 4 марта в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

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