Облачно с прояснениями и до +10°С: прогноз погоды по Киевщине на 28 января

В Киевской области во вторник, 28 января, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 28 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 0-5°С тепла, днем 5-10°С; в Киеве ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что на этой неделе в Киеве и столичной области сохранится спокойная, довольно теплая погода. В поле повышенного атмосферного давления осадков не ожидается, лишь 31 января днем ожидается небольшой дождь.

Преобладает южный умеренный ветер, а 30 января он станет слабым, и это будет способствовать образованию тумана ночью и утром в отдельных районах. Температура будет оставаться достаточно высокой для этой поры: ночью синоптики прогнозируют 1-5°С тепла, днем 5-10°С.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 год стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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