Облачно и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 марта

В Киеве и Киевской области в среду, 6 марта, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 6 марта по Киевской области. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 2-4°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 6 марта облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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