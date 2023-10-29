Облачно и до +16°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 29 октября

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 29 октября, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 29 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура по области в среднем 10-15°С, в Киеве 12-14°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +13°С…+15°С; Мироновка +14°С…+16°С; Фастов +12°С…+14°С; Яготин +11°С…+13°С; Барышевка +12°С…+14°С; Борисполь +12°С…+14°С.

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Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 29 октября вечером в Киеве на небе возможны прояснения, но в течение дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Напомним, зима в этом году снова может быть достаточно теплой и мягкой, как и в прошлом. Более того, вполне возможно, что зимой будет еще теплее. Морозы будут, но не слишком сильные и не слишком часто. Осадков будет мало, из-за высоких температур воздух будет в основном мокрый снег или снег с дождем. Новый год также, вероятнее всего, будет "плюсовым", а значит, бесснежным.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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