Обещали $1 тыс.: в Киеве задержали мужчину, который поджег машину военного. Фото и подробности

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, по заказу вражеских спецслужб поджег машину бойца Третьего армейского корпуса. За такую "работу" злоумышленник надеялся получить 1 тысячу долларов США.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях в полицию поступило сообщение о поджоге автомобиля Opel в Святошинском районе на улице Дружковской. Полицейские потушили возгорание и оперативно разыскали и задержали самого поджигателя. Им оказался 48-летний безработный местный житель, у которого изъяли мобильный телефон, зажигательные средства, спички, а также емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Предварительно установлено, что с мужчиной в мессенджере связался неизвестный, который за 1000 долларов предложил поджигать автомобили с украинской военной символикой. Злоумышленник согласился на предложение и получил от "куратора" подробную инструкцию действий.

"Днем он подыскал на одной из улиц недалеко от дома легковушку, которая принадлежит военному 3 ОШБ, приобрел легковоспламеняющуюся жидкость, а ночью поджег транспортное средство. Впрочем,денег за выполненное "задание" злоумышленник так и не получил", – констатировали в пресс-службе.

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. На время следствия мужчина будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к поджогам. Злоумышленники, надеясь на большое вознаграждение, сожгли Porsche Cayenne и случайно Range Rover на Новопечерских Липках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!