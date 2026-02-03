Хотели получить 100 тыс. грн: в центре Киева двое мужчин подожгли Porsche Cayenne и Range Rover. Фото

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к поджогам. Злоумышленники, рассчитывая на большое вознаграждение, сожгли Porsche Cayenne и случайно Range Rover на Новопечерских Липках.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях около 5:00 к ним поступило сообщение о том, что на Новопечерских Липках горят два автомобиля. Следователи установили, что поджог Porsche Cayenne был осуществлен с использованием легковоспламеняющейся жидкости, бутылку с которой злоумышленник бросил на лобовое стекло машины. В результате возгорания авто огонь охватил и Range Rover, который стоял рядом.

"Оперативники Печерского управления полиции и главка совместно с аналитиками криминального анализа быстро установили и разыскали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин в возрасте 28 и 41 года", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленников задержали по месту жительства – они объяснили, что совершили поджог на заказ и рассчитывали получить за эту "работу" 100 тысяч гривен.

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении. Сейчас полицейские устанавливают всех лиц, причастных к совершению преступления.

