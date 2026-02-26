Обещал 'службу в тылу' жене мобилизованного мужа за $5,5 тысяч: в Киеве полицейские задержали мошенника. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник обманул женщину – выманил 5 500 долларов, обещая "службу в тылу" ее мобилизованному мужу.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Так, правоохранители разоблачили 37-летнего киевлянина, который мошенническим способом завладел деньгами 48-летней жительницы столицы. Злоумышленник узнал о мобилизации мужа потерпевшей от своей жены, которая работает вместе с женщиной на одной работе.

"В дальнейшем нарушитель инициировал встречу с киевлянкой и во время разговора заверил, что якобы имеет возможность поспособствовать переводу ее мужа в воинскую часть, которая расположена подальше от зоны боевых действий. В частности, свою "помощь" он оценил в 5 500 долларов. На следующий день злоумышленник получил от женщины оговоренную сумму средств и перестал выходить с ней на связь", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители нашли и задержали злоумышленника – им оказался военнослужащий, который находится в СОЧ. Ему сообщили о подозрении по фактам мошенничества и самовольного оставления воинской части или места службы.

