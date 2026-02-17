'Заработал' более 5,6 млн грн, продав пограничникам некачественные нательные грелки: подозревают предпринимателя из Киева. Фото

Правоохранители Киева сообщили о подозрении предпринимателю, который, по информации следствия, "заработал" на пограничниках. Мужчина нанес ущерб ГПСУ на более 5,6 млн грн, продав некачественные нательные грелки.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, в сентябре 2024 года военная часть Государственной пограничной службы Украины объявила тендер на закупку средств индивидуального обогрева. Победителем определили общество с ограниченной ответственностью, с которым заключили договор на поставку 107 тысяч грелок для рук на общую сумму более 7 миллионов гривен.

Однако предприниматель, будучи доверенным от подрядчика лицом, организовал поставку этих грелок, которые были изготовлены с нарушением технологии и из некачественных материалов. Продукция не соответствовала заявленным параметрам – теплоотдачи, времени действия и технической сертификации Минобороны Украины, о чем человек был об этом осведомлен. Несмотря на это он доставил ее пограничникам – вследствие этого ГПСУ нанесен имущественный ущерб на сумму почти 5,6 млн гривен.

Полицейские провели 8 обысков по местам жительства фигурантов, а также в офисных и производственных помещениях. Изъята документация, печати, штампы, электронные подписи, образцы продукции и 7 700 долларов.

По факту мошенничества (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины) ведется досудебное расследование, а предпринимателю сообщили о подозрении.

