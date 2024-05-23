Обновили более 1220 км дорог, закупали новый транспорт: Кличко – о 10 годах работы мэром Киева

Виталий Кличко рассказал о своей работе в должности мэра Киева. В частности, за этот период было обновлено более 1220 км дорог, обновлялся парк общественного транспорта, а также капитально отремонтировали 175 мостов и путепроводов.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица Украины продолжает активно развиваться.

Так, согласно информации мэра, в столице за последние 10 лет было закуплено новых: 139 троллейбусов, 95 трамваев, 307 автобусов (еще 97 было привлечено в качестве помощи от партнеров). Также было капитально отремонтировано 54 вагона столичной подземки, еще 140 модернизировали, а также в течение 2023-2024 адаптировали 11 варшавских вагонов.

Кроме того, в течение 2014-2024 годов в Киеве построили или реконструировали 13 школ, а также 36 детсадов было капитально отремонтировано или построено. В дошкольных учебных заведениях создали 22 тысячи мест для маленьких жителей города.

Также, за 10 лет для столичных медицинских учреждений было приобретено 203 современных карета скорой помощи (еще 53, начиная с 2022 года, были привлечены в качестве помощи от партнеров). В Киеве за это время обновили 8 роддомов, а в 62 медучреждениях обновили материально-техническую базу (также отремонтировано 177 отделений).

Кроме того, начиная с 2014 года, в Киеве активно развивалась инфраструктура. За этот период было обустроено 221 километр велодорожек и полос, обновили 1227 километров дорог и 1871 внутриквартальный проезд и придомовую территорию. Специалисты капитально отремонтировали 175 мостов и путепроводов.

Для отдыха киевлян в столице обновили и создали 570 парков и скверов (493 городским объектам предоставили статус парков и скверов), открыли 11 новых фонтанов, а еще 10 – отремонтировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве специалисты завершили весь комплекс работ на Дегтяревском путепроводе. В частности, было обустроено уединенное трамвайное полотно и сделано все необходимое, чтобы новое сооружение и остановки отвечали всем критериям безбарьерности.

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