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Фактически построили новый путепровод: Кличко – о завершении работ на Дегтяревском мосту. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
906
На Дегтяревском путепроводе закончили все работы

В Киеве специалисты завершили весь комплекс работ на Дегтяревском путепроводе. В частности, было обустроено отделенное трамвайное полотно и сделано все необходимое, чтобы новое сооружение и остановки отвечали всем критериям безбарьерности.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что фактически был построен новый мост.

"На Дегтяревском путепроводе завершили весь комплекс работ. В частности открыли заезды и съезды с него. Проезд для автотранспорта и трамвая по путепроводу открыли в конце прошлого года. Объект был построен в 1963 году. И с тех пор его капитально не ремонтировали", – рассказал Кличко.

Фактически построили новый путепровод: Кличко – о завершении работ на Дегтяревском мосту. Видео

Мэр Киева напомнил, что реконструкцию путепровода приступили в июне прошлого года. Мостовики разобрали все конструкции сооружения и заменили новыми с улучшенными характеристиками, "фактически построили новый путепровод". Кроме того, на нем сохранили трамвайную линию, проходящую вдоль улицы Дегтяревской.

Фактически построили новый путепровод: Кличко – о завершении работ на Дегтяревском мосту. Видео
Фактически построили новый путепровод: Кличко – о завершении работ на Дегтяревском мосту. Видео

"По современным технологиям устроили отделенное трамвайное полотно из усиленных монолитных плит. Мы сделали все, чтобы новое здание и остановки отвечали всем критериям безбарьерности. Смонтировали перильное ограждение, установили антипарковые столбики. Осуществили работы по озеленению и благоустройству территории. Устроили тротуары с велодорожкой", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в понедельник, 20 мая, открыли движение транспорта по новому путепроводу на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Работы на этом объекте начались летом 2023 года.

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