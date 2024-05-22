Фактически построили новый путепровод: Кличко – о завершении работ на Дегтяревском мосту. Видео

В Киеве специалисты завершили весь комплекс работ на Дегтяревском путепроводе. В частности, было обустроено отделенное трамвайное полотно и сделано все необходимое, чтобы новое сооружение и остановки отвечали всем критериям безбарьерности.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что фактически был построен новый мост.

"На Дегтяревском путепроводе завершили весь комплекс работ. В частности открыли заезды и съезды с него. Проезд для автотранспорта и трамвая по путепроводу открыли в конце прошлого года. Объект был построен в 1963 году. И с тех пор его капитально не ремонтировали", – рассказал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что реконструкцию путепровода приступили в июне прошлого года. Мостовики разобрали все конструкции сооружения и заменили новыми с улучшенными характеристиками, "фактически построили новый путепровод". Кроме того, на нем сохранили трамвайную линию, проходящую вдоль улицы Дегтяревской.

"По современным технологиям устроили отделенное трамвайное полотно из усиленных монолитных плит. Мы сделали все, чтобы новое здание и остановки отвечали всем критериям безбарьерности. Смонтировали перильное ограждение, установили антипарковые столбики. Осуществили работы по озеленению и благоустройству территории. Устроили тротуары с велодорожкой", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в понедельник, 20 мая, открыли движение транспорта по новому путепроводу на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Работы на этом объекте начались летом 2023 года.

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