Неузнаваемо: как выглядели Выдубичи в Киеве в 1955–1965 годах. Уникальное фото

Видубичи — известная историческая местность Киева. В наши дни это часть промышленной застройки, но благодаря старому снимку мы можем увидеть, какой она была в 1955–1965 годах, до начала активной индустриализации города.

Видео дня

Архивная фотография была опубликована на странице сообщества "Спрага: в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

Взгляд в прошлое

"Выдубичи, 1955–1965 годы. Дым из труб, железная дорога и ещё почти незастроенные склоны", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, на фото запечатлен момент, когда столица активно "поглощала" старую пойменную территорию под промышленность и новые дороги. Тогда это была переходная зона между старым Киевом и большим промышленным городом.

Отмечается, что сегодня с этого места в Верхней Теличке открывается вид на Нижнюю — Надднепрянское шоссе, эстакады. Рядом – станция метро "Выдубичи" и плотная промышленная застройка. К сожалению, от того пейзажа остались лишь отдельные фрагменты.

Видубичи (Видобичи, Видобич, Видобеч) — историческая местность города Киева. Это склон горы между Надднепрянским шоссе и Зверинцем. Место известно ещё со времён Киевской Руси.

Немного истории города

В Киеве в 50-60-х годах XX века в разных районах строили неглубокие и небольшие по площади открытые летние бассейны. Летом это было место, где собирались дети и с удовольствием проводили много времени.

Старые фотографии дают нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть жизнь его жителей. В частности, это касается моды — об этом мы можем узнать благодаря снимкам, сделанным в 1900-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!