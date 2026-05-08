Несут цветы: в Киеве чествуют день памяти жертв и победу во Второй мировой войне. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 8 мая, чествуют День памяти и победы над нацизмом. Украинцы с утра приходят к Мемориалу вечной славы чтобы возложить цветы у Вечного огня.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте происшествия за правопорядком следят сотрудники полиции.

Что известно

Так, 8 мая к Мемориалу вечной славы в Печерском районе в День памяти и победы над нацизмом утром начали приходить жители и гости Киева. Они подходили к Вечному огню, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения погибшим во время Второй мировой войны.

Также в столице с участием актера Владимира Талашко и бойцов Печерской бригады Нацгвардии почтили память известного украинского актера Леонида Быкова.

Напомним, в соответствии с законодательными изменениями, принятыми в 2023 году, Украина официально закрепила 8 мая как единственную дату для чествования Дня памяти и победы над нацизмом. Этот шаг стал логическим завершением многолетнего процесса десоветизации и отхода от идеологических манипуляций, навязанных Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В своем обращении он провел исторические параллели между событиями прошлого и современной войной против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!