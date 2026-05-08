'Через 81 год мы снова вынуждены останавливать зло': Зеленский в День памяти и победы над нацизмом обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В своем обращении он провел исторические параллели между событиями прошлого и современной войной против Украины.

Глава государства подчеркнул, что украинцы снова вынуждены противостоять злу и бороться за свободу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня День памяти и победы над нацизмом. День, когда вся Европа отмечает завершение самой страшной войны ХХ века – войны, после которой должен был бы быть только настоящий мир. Именно так тогда мечталось, когда пушки Второй мировой начали замолкать", – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что война принесла на украинскую землю масштабные разрушения, оккупацию, массовые преступления и огромные человеческие потери. Он подчеркнул, что украинский народ понес одни из самых больших потерь в этой войне, но одновременно сделал значительный вклад в победу над нацизмом.

"Миллионы украинцев в составе различных армий государств Антигитлеровской коалиции боролись против нацизма. Миллионы украинцев были среди победителей, сделав все возможное, чтобы тотальное зло проиграло", – отметил он.

В то же время Зеленский отметил, что через 81 год Украина снова вынуждена противостоять агрессии, которая, по его словам, имеет похожую идеологическую природу. Он охарактеризовал современную российскую агрессию как проявление тотального зла, которое приносит только разрушение, насилие и страдания.

"К сожалению, через 81 год мы снова вынуждены останавливать зло – тоже тотальное, которое не приносит ничего, кроме руин и издевательств, и которое основано на аналогичной идеологии ненависти. Обновленная версия нацизма, имеющая маркировку: "сделано в России", – указал он.

Президент подчеркнул, что преодолеть эту угрозу возможно только совместными усилиями свободного мира. Он поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и подчеркнул важность единства в защите жизни людей и свободы народов.

Также глава государства выразил благодарность всем, кто боролся против нацизма во время Второй мировой войны, и почтил память погибших. Он подчеркнул, что защита свободы сегодня является достойным продолжением борьбы, которую вели предыдущие поколения.

"Вечная благодарность всем, кто сражался против нацизма и освободил людей. Светлая память всем невинным жертвам Второй мировой войны. Слава каждому защитнику жизни! Слава Украине!" – резюмировал президент.

