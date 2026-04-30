Непоправимое: на фронте погиб военный из Киевской области Игорь Куличенко. Фото

На фронте 18 апреля во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Игорь Куличенко. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Трагическое... Болезненное... Непоправимое... Солдат Игорь Куличенко, пулеметчик механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона. Погиб при выполнении боевого задания 18 апреля 2026 года в районе населенного пункта Ахтырка Ахтырского района Сумской области. Искренние соболезнования родным и близким Игоря Леонидовича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Героем состоится в пятницу, 1 мая в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание и захоронение ориентировочно в 11:10 на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

