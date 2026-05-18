'Неописуемая потеря': в сети рассказали о жене военного, которая погибла вместе с сыном в Киеве в результате удара РФ. Фото

В результате массированной дроново-ракетной атаки на Киев 14 мая в многоэтажке на Дарнице погибли 57-летняя Зоя Петровская и ее сын – 39-летний Сергей Петровский. Женщина долгое время работала в магазине "NOVUS".

Ее муж – военный, сейчас он защищает страну от российских оккупантов. Об этом сообщили на Facebook-странице компании розничной торговли.

Что известно о погибших

"В результате массированной ракетной атаки в ночь на 13–14 мая в Киеве трагически погибла наша коллега Зоя Петровская вместе с сыном Сергеем", – говорится в сообщении.

Именно тогда вражеская ракета попала в жилой дом в Дарницком районе города. В "NOVUS" отметили, что "это глубокая и невыразимая потеря".

Женщина работала там с 2017 года, а в последнее время занимала должность старшего кассира ТЦ 7013.

Ее муж сейчас проходит службу в рядах ВСУ и отстаивает независимость нашей страны.

В компании выразили искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшей.

"Светлая память о Зое и ее сыне навсегда останется с нами", – отмечается в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

15 мая, была завершена поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом в Дарницком районе. Сейчас подтверждена гибель 24 человек, из которых 3 – дети.

Напомним, во время удара российских военных по многоэтажке в Дарницком районе погибла 12-летняя Любава Яковлева, папа которой погиб в бою с оккупантами в 2023 году. Также вражеская ракета унесла жизнь воспитательницы детсада Светланы Москалишиной.

В результате ночной массированной атаки российских террористов на Киев 14 мая погиб 30-летний бывший хоккеист киевских клубов "Льдинка-Компаньон" и "Дженералз" и игрок во флорбол Юрий Орлов. Мужчина жил в многоквартирном доме в Дарницком районе, куда попали россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за российской ракетной атаки по жилому дому в Дарницком районе Киева погибли двое работников "Новой почты". 14 мая оборвались жизни Дмитрия Павелко и Дмитрия Лепского.

