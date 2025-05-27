Неописуемая боль: на фронте погиб 24-летний военный из Киевской области Эдуард Постовенский. Фото

Во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Эдуард Постовенский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 мая.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"24-летний юноша отдал жизнь за Украину... В Буче попрощаемся с нашим земляком Эдуардом Постовенским", – написал Федорук.

В апреле 2022 года, после того как Эдуард эвакуировался из Бучи, защитник Украины не раздумывая пошел в военкомат, несмотря на юный возраст. Настоящий патриот, прошел самые горячие направления фронта: Купянск, Покровск, Славянск. Герой погиб от попадания вражеского FPV 23 мая выполняя боевое задание под Покровском.

"Для родителей Эдуарда это неописуемая боль. Покойся с миром", – добавил Федорук.

Похоронят защитника Украины в Буче на центральном кладбище по улице Памяти, 1.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Николай Касяненко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 21 мая.

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