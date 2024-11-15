Необходимые условия и спецменю: в Киевском зоопарке в зимний павильон переехали розовые фламинго. Фото и видео

В Киевском зоопарке в зимний павильон переехали прекрасные розовые фламинго. Для них были созданы все необходимые условия и разработаны специальное all-inclusive меню.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Наши прекрасные розовые фламинго начали свой ежегодный зимний отдых! Два десятка этих грационных птиц уже переехали в свою уютную резиденцию, где будут купаться в просторном бассейне, величественно будут прогуливаться по пляжу среди пышных кустов и экзотических деревьев", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, фламинго будут смаковать особое птичье all-inclusive меню: питательный мясо-рыбный фарш, свежие рачки дафнии и гамарус, молотые листья одуванчика и салата, мука зерновых и витаминно-минеральные добавки.

"Наблюдать за сезонным отдыхом наших элегантных фламинго можно в помещении Зимнего птичника на нижнем парке КиевЗоо. Приходите полюбоваться этими волшебными птицами!", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке в павильон начали переезжать разнообразные теплолюбивые пернатые, в том числе ибисы и краснокнижные каравайки. Для птиц созданы все необходимые условия для комфортной зимовки.

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