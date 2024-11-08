Есть все необходимые условия: в Киевском зоопарке в зимний вольер начали переезжать теплолюбивые птицы. Фото

В Киевском зоопарке в павильон начали переезжать разнообразные теплолюбивые пернатые, в том числе ибисы и краснокнижные каравайки. Для птиц созданы все необходимые условия для комфортной зимовки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"В нашем птичьем павильоне уже тепло, зелено и шумно. Ведь приближается зима и разнообразные теплолюбивые пернаты постепенно переезжают в светлый крытый оазис. Сегодня яркую птицу стаю на зимовке пополнили ибисы красные, ибисы священные и австралийские. Вместе с ними переехали и их постоянные соседи – краснокнижные каравайки и корсары", – рассказали в пресс-службе.

В Киевзоо отметили, что для комфортной зимовки птиц здесь все необходимое: вкусный корм, теплый бассейн, разноуровневые присады, живые деревья и кустарники на природных почвах. А прозрачное покрытие позволяет наслаждаться солнечными лучиками даже зимой.

"Приходите полюбоваться птичьим оазисом в КиевЗоо!", – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке можно увидеть детенышей семьи зубров. Казка и Лейка уже играют в вольере, где за ними пристально наблюдают их родители.

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