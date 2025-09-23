Небольшой дождь и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 сентября

В Киевской области в среду, 24 сентября, переменная облачность, синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 24 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Температура по области ночью 8-13°С, днем 11-16°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 13-15°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.