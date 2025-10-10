Небольшие дожди и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 11 октября

В Киевской области в субботу, 11 октября, облачно, синоптики прогнозируют небольшие дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 11 октября по территории Киевской области. Облачно. Небольшие дожди. Температура по области ночью 5-10°С, днем 9-14°С; в Киеве ночью 7-9°С, днем 10-12°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Ночной сильный дождь к утру потеряет свою силу, но будет продолжать идти весь день и прекратится лишь ближе к вечеру.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

