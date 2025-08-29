Небольшая облачность и до +31°С: прогноз погоды по Киевской области на 30 августа

В Киевской области в субботу, 30 августа, небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +31°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 30 августа по территории Киевской области. Небольшая облачность. Без осадков. Температура по области ночью 11-16°С, днем 26-31°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 27-29°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве сохранится ясная погода. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

