Небольшая облачность и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 21 марта

В Киевской области в пятницу, 21 марта, небольшая облачность, осадки синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 20 марта на территории Киевщины. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 11-16°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 21 марта в Киеве облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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