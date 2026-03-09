Небольшая облачность и до +14°С: прогноз погоды в Киеве и области на 9 марта

В Киевской области в понедельник, 9 марта, небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 9 марта по территории Киевской области. Небольшая облачность. Без осадков. Температура по области днем 9-14°С тепла; в Киеве днем 11-13°С тепла", - говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +10°С... +12°С; Мироновка +10°С... +12°С; Фастов +10°С... +12°С; Яготин +10°С... +12°С; Барышевка +10°С... +12°С; Борисполь +10°С... +12°С и Вышгород +10°С... +12°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утро в Киеве – безоблачное, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

