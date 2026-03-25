Не узнаете: как выглядела река Сырец в Киеве в 1960-х годах. Фото опубликовано впервые

Мы привыкли к тому, что река Сырец, которая протекает по нескольким районам Киева, в основном течет в бетонном русле или в коллекторе. Однако, так было не всегда – в 1960-х годах она выглядела совсем иначе, о чем можно узнать благодаря уникальному снимку.

Фото того периода было опубликовано в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши дни, по современной классификации КП "Плесо", она считается ручьем.

"Река Сырец в Киеве. 1960-е. Такой Сырец пожалуй мало кто помнит. Отреставрированное и колоризованное фото публикуется впервые", – говорится в сообщении.

На уникальном снимке можно увидеть, какой раньше была река до того, как большую часть ее русла спрятали в бетон, а рассмотреть также пейзажи вокруг нее.

Сырец (Сырецкий ручей) – река в городе Киеве, протекает через несколько районов города, правый приток бывшей реки Почайны, сейчас впадает в озера Опечень (бассейн Днепра).

После прокладки железной дороги в первой половине 20-го века долина Сырца потеряла первоначальный нетронутый вид, река частично взята в коллектор. Уже в 60-е годы развернулась массовая застройка урочища Сырец кирпичными пятиэтажками, а затем – в 70-е – девятиэтажными панельными домами по типовым проектам.

