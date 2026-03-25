Чемпионат мира по футболу 2026 года обещает стать уникальным событием: впервые в истории турнир пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, матчи примут 16 городов, а число участников увеличится до 48 сборных. Однако, говоря о будущем, невозможно не оглянуться назад и не вспомнить один из самых ярких и знаковых турниров в истории футбола – чемпионат мира 1970 года в Мексике.

Видео дня

Девятый мундиаль вызвал огромный интерес: заявки на участие подали 75 стран. В финальной части турнира Европа получила 8 мест, а автоматически в нее вышли действующие чемпионы мира – бразильцы, а также сборная Мексики как хозяйка соревнований. Отборочный цикл стартовал 19 мая 1968 года и стал серьезным испытанием для многих национальных команд. Сборная СССР успешно прошла квалификацию и уверенно завоевала право выступить на мировом первенстве.

Торжественное открытие чемпионата состоялось 31 мая 1970 года на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико. В матче открытия сборная СССР встретилась с хозяевами турнира – командой Мексики. Несмотря на высокий накал борьбы, встреча завершилась без забитых мячей – 0:0. Однако в следующих матчах советская команда показала более убедительную игру. В поединке против сборной Бельгии была одержана уверенная победа со счетом 4:1: дважды отличился Анатолий Бышовец, еще по голу забили Виталий Хмельницкий и Кахи Асатиани. В заключительном матче группового этапа сборная СССР обыграла Сальвадор – 2:0, и вновь оба мяча записал на свой счет Бышовец. Команда уверенно вышла в четвертьфинал.

На стадии 1/4 финала соперником советской сборной стала команда Уругвая. Основное время встречи прошло в равной борьбе и завершилось нулевой ничьей. Однако в дополнительное время произошел эпизод, который до сих пор вызывает споры. На 116-й минуте советские футболисты остановились, посчитав, что мяч покинул пределы поля. Уругвайцы же продолжили игру, перехватили мяч и отправили его в ворота. Судья принял решение засчитать гол, посчитав, что правила нарушены не были. Этот момент стал роковым: сборная СССР прекратила борьбу за медали, уступив с минимальным счетом.

Тем временем турнир приближался к своей кульминации. В полуфиналах сборная Бразилии уверенно обыграла Уругвай со счетом 3:1, а итальянцы в драматичном матче победили сборную ФРГ – 4:3. Финал, состоявшийся на стадионе "Ацтека", свел Бразилию и Италию – две команды, уже по два раза выигрывавшие чемпионат мира. Бразильцы продемонстрировали великолепный футбол и одержали убедительную победу со счетом 4:1. Голы забили Пеле, Жерсон, Жаирзиньо и Карлос Алберто, тогда как у итальянцев отличился Бонисенья.

Эта победа стала исторической: Бразилия выиграла чемпионат мира в третий раз (после 1958 и 1962 годов) и, согласно регламенту, получила право оставить Кубок Жюля Риме – знаменитую "Золотую богиню" – на вечное хранение. Капитан команды Карлос Алберто первым поднял трофей над головой, ознаменовав конец целой эпохи в мировом футболе.

Среди индивидуальных достижений турнира стоит отметить выдающуюся результативность Герда Мюллера из ФРГ, который с 10 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата. Лучшим игроком был признан Пеле, чья игра на этом турнире окончательно закрепила за ним статус легенды мирового футбола. В символическую сборную вошли такие звезды, как Бобби Мур, Франц Беккенбауэр, Бобби Чарльтон, Жаирзиньо и другие выдающиеся футболисты того времени.

Особое место в истории турнира заняли и игроки сборной СССР. Помимо Анатолия Бышовца и Виталия Хмельницкого, в составе команды выступали Владимир Мунтян, Виктор Серебряников, Анатолий Пузач и вратарь Евгений Рудаков. Вклад Бышовца был особенно отмечен: его имя увековечили на стадионе "Ацтека" среди лучших игроков команд-участниц чемпионата.

Чемпионат мира 1970 года стал не просто очередным турниром, а важной вехой в истории футбола. Он запомнился яркой игрой, драматическими моментами, рождением легенд и завершением эпохи Кубка Жюля Риме. Именно с него начался новый этап развития мирового футбола – более зрелищный, глобальный и технологичный.