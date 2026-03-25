"Мы возвращаемся домой": в Wizz Air сделали заявление о возобновлении работы в Украине
Европейская авиакомпания Wizz Air готовится возобновить работу в Украине. Об этом свидетельствуют объявления о наборе персонала.
25 марта в Instagram появилась реклама от авиакомпании с гиперлинком, который ведет к форме подачи заявки на участие в виртуальной информационной сессии для пилотов Wizz Air Malta по Украине. "Украина, мы возвращаемся домой", – говорится в объявлении.
На событии планируют обсудить"последние изменения в процессе набора персонала на отборочные мероприятия Wizz Air Malta", в частности:
- заработную плату;
- структуру списков сотрудников;
- бонусы за удержание персонала
"Wizz готовится к возвращению к деятельности в Украине", – отмечают в авиакомпании.
О серьезности намерений свидетельствует также и то, что в форме, которую предлагают заполнить соискателям работы, указан вопрос "Интересует ли Вас должность в Украине?"
OBOZ.UA обратился в компанию за комментарием, но пока что ответа редакция не получила. Официально в Wizz Air не подтверждали, что возвращаются в украинское небо.
Новость дополняется...