Украинцы получат "третью платежку" за газ: кому придется заплатить уже в апреле
Традиционно украинцы получают ежемесячно две платежки за газ – за непосредственно потребленный ресурс, а также за его распределение. Но в апреле некоторые из бытовых потребителей газа получит третью квитанцию на оплату – за технический осмотр внутридомовых систем.
Как сообщили в компании"Газораспределительные сети Украины", стоимость завершенных работ разделят на количество жителей дома – они платят одинаковую сумму. Поэтому чем больше квартир и чем меньше протяженность коммуникаций – тем дешевле будут работы на одну квартиру:
- наименьшая стоимость такой услуги в 2026 году – 120 грн;
- в домах с небольшим количеством квартир и разветвленной системой домовых газопроводов стоимость услуги может достигать 1 000 грн
Этот платеж не входит в стандартную плату за доставку газа, ведь, согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", расходы на ремонт и обслуживание коммуникаций оплачиваются отдельно. Именно поэтому их вынесли в отдельную, третью квитанцию за газ.
О квитанциях
Министерство энергетики ввело такие квитанции в сентябре 2023 года (приказ №292). Они касаются проведения операторами газораспределительных сетей мониторинга состояния газопроводов в домах, включая проверку плотности и герметичности.
Периодичность начисления платы зависит от возраста сетей в здании. Для этого следует знать год сдачи дома в эксплуатацию:
- если газовым сетям дома более 25 лет – раз в три года;
- если газовым сетям не более 25 лет – раз в пять лет.
От чего зависит сумма в платежке
- Количество квартир в доме.
- Количество газовых стояков.
- Протяженность газопроводов общей совместной собственности.
- Количество установленных запорных устройств.
- Расстояние от ближайшего газового хозяйства до дома.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут потерять субсидию, если не сообщат Пенсионный фонд Украины (ПФУ) об изменениях в доходах, работе или личных данных в течение 10 дней. В среднем выплаты после отопительного сезона уменьшаются, ведь учитываются только базовые коммунальные услуги без отопления.
