Украинцы получат "третью платежку" за газ: кому придется заплатить уже в апреле

Традиционно украинцы получают ежемесячно две платежки за газ – за непосредственно потребленный ресурс, а также за его распределение. Но в апреле некоторые из бытовых потребителей газа получит третью квитанцию на оплату – за технический осмотр внутридомовых систем.

Как сообщили в компании"Газораспределительные сети Украины", стоимость завершенных работ разделят на количество жителей дома – они платят одинаковую сумму. Поэтому чем больше квартир и чем меньше протяженность коммуникаций – тем дешевле будут работы на одну квартиру:

наименьшая стоимость такой услуги в 2026 году – 120 грн ;

; в домах с небольшим количеством квартир и разветвленной системой домовых газопроводов стоимость услуги может достигать 1 000 грн

Этот платеж не входит в стандартную плату за доставку газа, ведь, согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", расходы на ремонт и обслуживание коммуникаций оплачиваются отдельно. Именно поэтому их вынесли в отдельную, третью квитанцию за газ.

О квитанциях

Министерство энергетики ввело такие квитанции в сентябре 2023 года (приказ №292). Они касаются проведения операторами газораспределительных сетей мониторинга состояния газопроводов в домах, включая проверку плотности и герметичности.

Периодичность начисления платы зависит от возраста сетей в здании. Для этого следует знать год сдачи дома в эксплуатацию:

если газовым сетям дома более 25 лет – раз в три года ;

; если газовым сетям не более 25 лет – раз в пять лет.

От чего зависит сумма в платежке

Количество квартир в доме.

в доме. Количество газовых стояков .

. Протяженность газопроводов общей совместной собственности.

общей совместной собственности. Количество установленных запорных устройств .

. Расстояние от ближайшего газового хозяйства до дома.

