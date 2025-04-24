'Не собиралась умирать': жительница Киева рассказала о своей матери, которую Россия убила ракетным ударом. Видео

В ночь на 24 марта страна-террорист РФ ударила по Киеву баллистическими ракетами и дронами. Среди погибших в результате вражеской атаки была 84-летняя Елена Луновна, которая, несмотря на свой почтенный возраст, была активной и не собиралась умирать.

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Об этом рассказала жительница столицы Людмила Рябовол, находясь рядом с телом ее матери, передает Общественное. Среди пострадавших в эту ночь есть дети и беременная женщина.

"Это моя мама – Елена Луновна. Ей 85 лет должно было исполниться в этом году. Хоть она и старушка была, но она была крепкая. Умирать она еще не собиралась. Но такое преступление этой ночью произошло снова – на нашу страну долетели (ракеты. – Ред.) до нас и попала ракета в дом. И моя мама погибла – не стало ее у меня. Я не знаю, что вам сказать – я ненавижу Россию, я ненавижу их президента. Ты мы все их ненавидим – потому что уже столько горя, детей много погибло, людей. Это невозможно так жить", – добавила киевлянка.

Напомним, Российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом. По состоянию на 8:00 известно о девяти погибших и более 70 раненых, среди которых – дети и беременная женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 апреля российская террористическая армия массированно атаковала Киевскую область. Враг обстреливал регион ракетами и дронами-камикадзе.

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