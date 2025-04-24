Оккупанты устроили комбинированную атаку на Киевщину: повреждены дома и авто, есть пострадавшие. Фото

В ночь на 24 апреля российская террористическая армия массированно атаковала Киевскую область. Враг обстреливал регион ракетами и дронами-камикадзе.

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Вследствие атаки на Киевщине повреждены дома и авто, также есть пострадавшие. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

В результате вражеской комбинированной атаки ранения получили две женщины в Бучанском районе. У них медики диагностировали острую реакцию на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте.

Также в областной администрации проинформировали, что в Бучанском районе повреждены 3 пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них был ликвидирован пожар. Также повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта.

Кроме того, последствия российской террористической атаки зафиксированы в Вышгородском районе. Там оккупанты повредили складское помещение и 3 автомобиля. Устранены пожары в лесу и открытом участке местности.

В Броварском районе ликвидирован пожар. Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Анатолий Щадило заявил, что правоохранители столичного региона документируют последствия атаки врага в области. По фактам военных преступлений следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 24 апреля страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами Shahed и ракетами разных типов – крылатыми и баллистическими. Под ударом находились Киев, Харьков, Павлоград, Житомир, а также области.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор РФ продолжает совершенствовать тактику ударов по Украине с использованием дронов-камикадзе. По словам аналитиков, так враг пытается помешать эффективной работе украинских мобильных огневых групп ПВО.

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