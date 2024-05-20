Не обязательно демонтировать: в Институте нацпамяти рассказали, что можно сделать с аркой "Свободы украинского народа"

Арку Свободы украинского народа не обязательно демонтировать, если город и община ее по-настоящему переозначат. Если это сделают, вокруг него появляется новый контекст и новая дискуссия.

Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович, передает "Интерфакс-Украина". Ранее Минкульт лишил ее статуса памятки истории.

"Я вижу три сценария развития событий вокруг этого объекта. Первый сценарий – полный демонтаж. Второй вариант – оставить все как есть, и тогда будет демонтаж принудительный, потому что рано или поздно это сделают сами граждане, как сделали с Лениным. Третий вариант – оставить арку и сделать, как в 2017-м году, из нее радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой", – сказал Дробович.

По его словам, вариант с радугой единственный, действительно переозначающий этот объект, а также вокруг него появляется новый контекст и новая дискуссия. Кроме того, он подчеркнул, что это не единственный вариант, "возможно, там можно сделать какую-нибудь водяную горку, которая переметит функционально, возможно, что-то другое".

На уточняющий вопрос о целесообразности демонтажа арки глава УИНП заявил, что он не считает, что ее обязательно демонтировать, если город и община ее по-настоящему переозначат.

Напомним, в Киеве в четверг, 30 апреля, специалисты приступили к демонтажу композиции в честь Переяславского совета. Она находится в центре города под аркой Свободы украинского народа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве не будут демонтировать одну из визиток города – арку "Свободы украинского народа", расположенную в центре столицы. Ее смысл переосмыслен, а пространство у него получит новую концепцию.

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