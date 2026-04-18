Навсегда 41: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Лукьяненко. Фото
На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Рогозов Киевской области Сергей Лукьяненко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 31 марта 2026 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"С невыразимой болью и грустью сообщаем, что оборвалась жизнь настоящего патриота. Участника боевых действий в зоне АТО/ООС (2015-2016), солдата, маскировщика 41-летнего Сергея Лукьяненко из села Рогозов", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 24 января 1985 года в селе Зубковичи Олевского района Житомирской области. После окончания школы продолжил получать образование в учебном пункте Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС Киевщины. В течение длительного времени работал в Государственной пожарно-спасательной части в городе Бровары.
Когда страна-агрессор РФ переступила границы независимой Украины без колебаний отправился в зону АТО/ООС (2015-2016), где вместе с собратьями из 79 бригады десантно-штурмового батальона "Феникс" мужественно давал отпор оккупантам.
В декабре 2023 года снова стал на защиту нашего государства и присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины. Был награжден памятным знаком 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко "За оборону Волчанска". К сожалению, 31 марта 2026 года на Харьковщине жизнь Героя оборвалась.
"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чествуя светлую память достойного сына Украины", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.
