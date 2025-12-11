Отдал за Украину самое дорогое – жизнь: стало известно о гибели военного из Киевской области Николая Полищука. Фото

На Харьковщине 24 мая 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи погиб военный из Броваров Киевской области Николай Полищук. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Провожаем Героя-защитника, склоняем головы перед подвигом. Солдат Николай Полищук, стрелок помощник гранатометчика. Погиб 24 мая 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Берестовое Купянского район Харьковской области. Искренние соболезнования родным и близким Николая Григорьевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в пятницу, 12 декабря, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах.

