Навсегда 37: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Войтюк. Фото

На Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный, житель Бучи Киевской области Виталий Войтюк. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 9 марта.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"На Сумщине, защищая Украину, погиб 37-летний солдат Виталий Войтюк", – говорится в сообщении.

Семья Героя переехала в Бучу в 2024 году из Константиновки Донецкой области. В 2025 году он добровольно мобилизовался в ряды Сил обороны Украины, чтобы защищать нашу землю от российского агрессора. В гражданской жизни работал на разных работах, искренне любил компьютеры и автомобили. Был заботливым отцом, любящим мужем и верным другом.

Виталий служил оператором БПЛА. К сожалению, 9 марта 2026 года Герой погиб во время выполнения боевого задания, до последнего оставаясь верным военной присяге и своему долгу перед государством.

"У Виталия остались жена Ирина, 9-летний сын Клим, родители и брат, который также защищает Украину на фронте. Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего Защитника", – добавил Федорук.

Прощание и похороны состоятся завтра, 13 марта, в городе Буча

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении 21 января 2025 года погиб военный из Бучи Киевской области Сергей Шевченко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!