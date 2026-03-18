Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Новиченко. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Макарова Киевской области Евгений Новиченко. Сердце храброго украинского воина остановилось 29 ноября 2024 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токар.

"29 ноября 2024 года, на Донецком направлении, во время выполнения боевого задания, погиб житель Макарова, солдат Евгений Александрович Новиченко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 11 августа 1999 года в поселке Макаров. В 2024 году Евгений стал на защиту территориальной целостности и независимости Украины. Воин служил разведчиком-санитаром.

Герой с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас. Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины.

"Его с Победой ждали мама Алла, сестры Наталья и Ирина, родные и близкие", – добавил Токар.

