Навсегда 34: на фронте погиб военный из Киевской области Максим Иваненко. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Максим Иваненко. Сердце храброго украинского воина остановилось 9 июля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского горсовета Анжела Макеева.

"Ирпень в скорби... Страшные известия с фронта приходят все чаще. И каждая такая потеря – невыразимо болезненная рана для всех нас. 9 июля 2025 года, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Николаевка (Донецкая область), в бою с оккупантом погиб младший сержант, старший разведчик 1-го разведывательного отделения 3-го разведывательного взвода спецназначения – Иваненко Максим Владимирович", – говорится и сообщении.

Защитник Украины родился 14 ноября 1990 года в Донецкой области. Впоследствии переехал в Киев, где работал строителем. В столице судьба подарила ему любимую жену, с которой он создал крепкую семью, а затем семья переехала в Ирпень.

Когда враг начал полномасштабное вторжение, Максим не смог оставаться в стороне – он стал на защиту Украины и защищал нас до последнего вздоха. Церемония прощания с Героем состоится 15 июля – похоронят воина на Аллее Памяти Защитников Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Владимир Прокопенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 июля.

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