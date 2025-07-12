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Навсегда 34: на фронте погиб военный из Киевской области Максим Иваненко. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
2,3 т.
Навсегда 34: на фронте погиб военный из Киевской области Максим Иваненко. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Максим Иваненко. Сердце храброго украинского воина остановилось 9 июля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского горсовета Анжела Макеева.

"Ирпень в скорби... Страшные известия с фронта приходят все чаще. И каждая такая потеря – невыразимо болезненная рана для всех нас. 9 июля 2025 года, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Николаевка (Донецкая область), в бою с оккупантом погиб младший сержант, старший разведчик 1-го разведывательного отделения 3-го разведывательного взвода спецназначения – Иваненко Максим Владимирович", – говорится и сообщении.

Навсегда 34: на фронте погиб военный из Киевской области Максим Иваненко. Фото

Защитник Украины родился 14 ноября 1990 года в Донецкой области. Впоследствии переехал в Киев, где работал строителем. В столице судьба подарила ему любимую жену, с которой он создал крепкую семью, а затем семья переехала в Ирпень.

Когда враг начал полномасштабное вторжение, Максим не смог оставаться в стороне – он стал на защиту Украины и защищал нас до последнего вздоха. Церемония прощания с Героем состоится 15 июля – похоронят воина на Аллее Памяти Защитников Украины.

Навсегда 34: на фронте погиб военный из Киевской области Максим Иваненко. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Владимир Прокопенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 июля.

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