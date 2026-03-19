Навсегда 32: стало известно о смерти военного из Бучи Виктора Гаркавенко. Фото

В больнице от полученного на фронте ранения умер военный из Бучи Киевской области Виктор Гаркавенко. Сердце храброго украинца остановилось 16 марта.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в нашей общине. Завтра, 20 марта, попрощаемся с бучанцем Виктором Гаркавенко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины получил ранение на Сумщине 5 марта 2026 года. Во время выхода с позиции вместе с собратьями по ним попал вражеский дрон. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Воин даже шел на выздоровление, но, к сожалению, 16 марта в 6:00 утра его сердце остановилось.

Герою было всего 32 года. Талантливый инженер беспилотных систем, он искренне любил музыку – играл на гитаре и пел. Светлый, добрый человек, которого будут помнить именно таким.

Прощание с Виктором состоится завтра, 20 марта, в Буче возле его дома по адресу: ул. Тарасовская, 21, в 10:00. Ориентировочно в 11:00 – отпевание и захоронение на Аллее Героев (ул. Памяти, 1).

"В глубоком горе остались мама Анна и брат Алексей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", – добавил Федорук.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!