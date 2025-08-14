Навсегда 29: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Гордина. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из села Липовка Киевской области Александр Гордин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 14 августа 2024 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский голова Вадим Токар.

Печальная весть

"Болезненная потеря для нашей громады... 14 августа 2024 года, на Луганщине, во время выполнения боевого задания, погиб житель Липовки, солдат Александр Владимирович Гордин", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 7 июля 1996 года в Киеве. С 2002 года с семьей жил в селе Липовка. В 2024 году вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Воин был гранатометчиком 3-го штурмового отделения.

Герой с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о защитнике Украины. Его с Победой ждали мама и родные", – добавил Токар.

Герои войны в Украине

11 августа была официально подтверждена гибель защитника Романа Гречухи из Ивано-Франковской области, который две недели считался пропавшим без вести. Военному было всего 22 года, его жизнь оборвалась в боях в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Ярослав Гура. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 16 февраля 2025 года.

