Навсегда 26: стало известно о смерти военного из Киевской области Владислава Недашковского. Фото

В больнице, после почти двух недель борьбы за жизнь, от полученного ранения умер военный из Бучи Киевской области Владислав Недашковский. Жизнь 26-летнего защитника Украины оборвалась 11 февраля.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"В громаде потеря. Прощаемся с бучанцем Владиславом Недашковским. Владиславу было всего 26 лет. 30 января на Сумском направлении он получил пулевое ранение в голову. Почти две недели врачи боролись за его жизнь, но спасти воина не удалось. Владислав умер 11 февраля", – рассказал Федорук.

Герой мобилизовался в 2024 году. До полномасштабной войны проживал в Буче, работал в сфере монтажа окон. Был бесстрашным, искренним и очень добрым. Любил путешествовать и по-настоящему ценил жизнь.

В марте 2022 года оккупанты забрали жизнь его отца – Василия Ивановича, которого замучили в подвале. Семья потеряла уже двух родных из-за российской агрессии против Украины.

"Искренние соболезнования маме Татьяне и сестре Лизе. Разделяем эту неописуемую боль вместе с вами", – добавил Федорук.

