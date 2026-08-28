Навсегда 24: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Богдана Степанюка. Фото

На Покровском направлении при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий из Ирпеня Киевской области Богдан Степанюк. Сердце отважного защитника Украины остановилось 7 октября 2025 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщила и.о. мэра Ирпеня Анжела Макеева.

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"Ирпенчанину Богдану Степанюку навсегда останется 24 года. К сожалению, у нас трагическая новость в общине. По результатам ДНК-экспертизы стало известно о гибели нашего Защитника", – говорится в сообщении.

Герой родился 17 мая 2001 года. Его детство и юность прошли в Ирпене. В три года Богдан пошел в детский сад "Сказка", а в 2007 году стал первоклассником Ирпенской школы №3.

После окончания девяти классов поступил в Беличанское училище, где получил профессию автомеханика, после чего сразу пошел работать по специальности. Еще со школьных лет серьезно увлекся спортом, много тренировался и достиг значительных результатов. Установил национальный рекорд Украины в категории "Наибольшее количество отжиманий от пола на одной руке за 30 секунд" – ему удалось сделать это 50 раз.

С началом полномасштабного вторжения Богдан пытался встать на защиту родного города. Сначала он попытался присоединиться к территориальной обороне, однако ему отказали. Но парень не сдался: прошел курсы боевой подготовки и поступил в ряды морской пехоты.

Матрос Богдан Степанюк служил стрелком-помощником гранатометчика в 5-м батальоне морской пехоты. К сожалению, 7 октября 2025 года, выполняя боевое задание вблизи населенного пункта Балаган Покровского района Донецкой области, Герой погиб.

"Богдан был сильным и целеустремленным человеком, всегда стремился всего достигать самостоятельно. У него было много друзей, он был готов поддержать и прийти на помощь тогда, когда это было нужно. Пользовался большим уважением среди сослуживцев и командиров. Искренне любил свою Родину. Именно таким его навсегда запомнят все, кто имел честь его знать. От имени всей Ирпенской общины выражаю искренние соболезнования маме, родным, близким, друзьям и сослуживцам Богдана", — добавила Макеева.

Как писал OBOZ.UA, от полученного ранения в больнице скончался военный из Бучи Киевской области 25-летний Александр Кальчик. Жизнь храброго украинца оборвалась 21 августа 2026 года.

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