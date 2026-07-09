Навсегда 23: в Киеве простились с военнослужащим Юрием Головиным. Фото

В Оболонском районе Киева в четверг, 9 июля, простились с военнослужащим Юрием Головиным. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 июля 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

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"Сегодня Оболонский район проводил в последний путь нашего защитника – Юрия Александровича Головина", – говорится в сообщении.

Герой родился 11 сентября 2002 года в Киеве и проживал в Оболонском районе. В 2008 году пошёл в первый класс Лицея № 8. С детства увлекался футболом и различными видами единоборств. После окончания школы работал в строительной сфере, а с 2022 года – в компании M-TAC.

В 2025 году Юрий добровольно встал на защиту Украины, подписав контракт. Службу проходил в составе 93-й отдельной механизированной бригады в качестве оператора эвакуационного наземного дрона. К сожалению, 1 июля 2026 года, выполняя боевую задачу в районе населённого пункта Дружковка Донецкой области, жизнь Юрия оборвал вражеский БПЛА.

"Искренние соболезнования семье, друзьям и сослуживцам Юрия", – добавил Фесик.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Максим Максименко. Сердце украинского воина остановилось 4 июля 2026 года.

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