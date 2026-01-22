СБУ задержала агентов российского ГРУ, которые должны были разведать последствия от удара "Орешником" по Львовской области. Фото
Контрразведчики СБУ задержали двух агентов российской военной разведки ГРУ. Завербованные помогали врагу установить последствия от удара межконтинентальной ракеты "Орешник" по гражданской инфраструктуре Львовщины в ночь с 8 на 9 января 2026 года.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 22 января. По материалам дела, вражеские разведчики дистанционно завербовали 64-летнего жителя Мукачево и его 22-летнего безработного соседа.
Что известно
Силовики установили, что по заданию ГРУ младший агент приехал из Закарпатья во Львовскую область после атаки. Он поэтапно обходил локации в районе ракетного обстрела, снимал их на фото и фиксировал координаты на гугл-картах.
"Далее он передавал собранную информацию старшему агенту, который остался в Мукачево и напрямую отчитывался куратору из российской спецслужбы", – говорится в сообщении ведомства.
СБУ задержала обоих корректировщиков одновременно: одного – по месту жительства в Мукачево, а другого с поличным во Львовской области, когда он проводил доразведку вблизи места вражеского "прилета".
"По имеющимся данным, рашисты нуждались в информации о масштабе разрушений украинских объектов после удара, чтобы использовать ее в своих информационно-психологических спецоперациях и для планирования новых обстрелов по региону", – говорят в СБУ.
Во время обысков у задержанных изъяты электронные устройства с доказательствами работы на российскую спецслужбу. Также СБУ перехватила разговоры одного из агентов с их куратором. Эти аудио приобщены к материалам уголовного производства.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ "Госизмена в условиях военного положения", им грозит пожизненное заключение.
