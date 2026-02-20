Настоящий мастер маскировки: в Чернобыльской зоне заметили очень редкую птицу. Фото и подробности

В Чернобыльской зоне специалистам удалось сфотографировать редкую и малозаметную птицу – орябка лесного. Он настоящий мастер маскировки и внесен в Красную книгу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

Что известно

"Орябок лесной. Эта редкая и малозаметная птица из семейства тетеревиных занесена в Красную книгу Украины. Орябок живет в лесах разного типа, но больше всего любит березовые, еловые и ольховые массивы с густым подлеском и хорошо увлажненной почвой", – говорится в сообщении.

Как отметили в Заповеднике, рацион птицы состоит преимущественно из ягод, семян, почек и ростков растений. Летом он не чурается и животной пищи, а птенцы питаются в основном насекомыми.

"Орябок – настоящий мастер маскировки: его пестрое оперение сливается с лесной подстилкой, поэтому увидеть эту птицу в природе – большая редкость. Зимой он может прятаться в снегу, спасаясь от морозов, а само его присутствие в лесу является признаком здоровой экосистемы", – резюмировали в пресс-службе.

