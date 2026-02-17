В Чернобыльской зоне живет хищник с высоким уровнем интеллекта: занесен в Красную книгу. Фото

В Зоне отчуждения можно встретить хищника, который отличается высоким уровнем интеллекта. Выдра речная, а речь идет именно о ней, живет преимущественно в воде, является азартным охотником – ловит добычи больше, чем ей надо.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

Что известно

"Выдра речная – достаточно крупное животное с вытянутым гибким телом, вес которой колеблется в пределах 5-10 кг, а длина тела 55-100 см", – рассказали специалисты.

Как отметили в Заповеднике, выдры – ловкие хищники с высоким уровнем интеллекта. Они социальные в своем поведении, образуют большие группы и издают различные звуки в зависимости от ситуации – игры, охота, опасность.

Животные живут, преимущественно, в воде. Именно там они же находят пищу –раков, жуков, крабов и других беспозвоночных. Азартные охотники, которые ловят рыбы больше, чем могут съесть. Стоит отметить, что выдры часто выходят на сушу. Особенно они любят скользить в грязи или на льду. Развлекаются также жонглированием камнями через грудь и живот.

"Эти животные встречаются практически на всей территории Европы. Есть они и в Чернобыльском заповеднике, где имеют все условия для проживания и размножения", – добавили в пресс-службе.

Добавим, выдра занесена в Красную книгу Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне специалистам удалось зафиксировать поединок самцов оленя. Бои с помощью рогов обычно редко завершаются серьезными травмами, так как они служат своеобразным "оружием чести".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!