Настоящая зима: синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве и области 31 декабря

В Киеве и области 27-31 декабря синоптики прогнозируют периодические осадки в виде снега. В новогоднюю ночь в регионе ожидается настоящая зима.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Благодаря атмосферным фронтам сильных морозов ожидать не стоит.

Что рассказали синоптики

"27-31 декабря на Киевщине и в городе Киеве прогнозируем легкую зимнюю погоду с периодическим снегом (от небольшого до умеренного), слабым морозом, порывистым преимущественно северо-западным ветром, который будет добавлять ощущение холода, метелью и гололедом на дорогах", – рассказали в пресс-службе.

В Укргидрометцентре добавили, что в регион будут поступать атмосферные фронты и воздушные массы из районов Скандинавии и Балтики. Это будет вызывать заоблачное небо и защищать от более сильного снижения температуры. Ее прогнозируют в диапазоне небольших минусов как ночью, так и днем с некоторым снижением 30-31 декабря, ощутимее ночью на 31 декабря.

"Кстати, в Киеве за прошедшие 10 лет эта ночь была самой холодной в 2015 году с 11°С мороза, а самое толстое снежное одеяло для этой даты наблюдалось в 2018 году – 17 см", – напомнили синоптики.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

