На улицы Киева и области вернулись "фантомы": как выглядят спецавтомобили и на что они способны. Фото и видео

В Киеве и области с понедельника, 31 августа, на дороги вернулись "фантомы". Это спецавтомобили, которые позволят автоматически фиксировать нарушения скоростного режима.

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Они призваны повысить уровень безопасности дорожного движения. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает корреспондент OBOZ.UA.

Что известно

"С сегодняшнего дня мы объявляем о возобновлении работы системы "Фантом". По поручению и при содействии министра внутренних дел была проделана большая работа, чтобы восстановить систему – с учетом новых технических параметров и новых реалий работы", – рассказал Билошицкий.

По его словам, три "фантомных патруля" будут работать в Киеве и Киевской области, а позже – в других областях. Также их количество увеличится в будущем.

Полицейский рассказал, что "фантомы" – это специальные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных машин. Они оснащены современными системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима и предназначены для повышения уровня безопасности дорожного движения.

Эти машины оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, которые позволяют измерять скорость как во время движения самого "фантома", так и когда он стоит в определенном месте. После фиксации правонарушения происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в базах данных.

После этого метаданные с соответствующей информацией отправляются в систему автоматической фиксации, которая их обрабатывает и автоматически формирует постановление об административном правонарушении. Почти все нарушения скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки автомобиля нарушителя.

Билошицкий уточнил, что система способна фиксировать превышение скорости как в попутном, так и в встречном направлениях движения. В неавтоматическом режиме фиксация нарушений ПДД будет осуществляться спецавтомобилем с помощью двух видеокамер, которыми он оснащен.

Они способны фиксировать нарушения ПДД, происходящие впереди и сзади служебного автомобиля. В случае фиксации наиболее дерзких правонарушений инспекторы, находящиеся в "фантоме", могут остановить нарушителя.

"В основном "фантомы" необходимы для поддержания и повышения безопасности дорожного движения и обладают превентивным эффектом. Ведь само наличие, осведомленность и осознание водителями того, что в любой момент может появиться "Фантом" и зафиксировать нарушение, оказывает очень сильный предупреждающий эффект", – подчеркнул Билошицкий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "фантомы" начали работу на украинских дорогах в январе 2022 года. За месяц работы специальных автомобилей к ответственности привлекли более 26 тыс. водителей за превышение скорости. В августе 2026 года глава МВД Иван Выговский заявил о возвращении "фантомов" на дороги Украины.

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