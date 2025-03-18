На трамвае по улице Банковой в Киеве: в сети показали уникальные фото 1940-х годов

Мало кто знает, но в первой половине 20 века в Киеве линия трамвая пролегала прямо по улице Банковой, где сегодня расположено здание Офиса президента Украины. Благодаря работе фотографов мы можем увидеть, в частности, один из вагонов, остановившихся в начале Второй мировой войны на улице Банковой.

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Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, эта линия общественного транспорта не сохранилась до наших дней.

"Киевский трамвай, неизменный спутник нашего красивого города, ходил когда-то даже по улице Банковой. Представьте, какой интересный и живописный маршрут", – говорится в сообщении.

Как отметили, что однажды чуть не случилась трагедия – якобы трамвай сорвался с рельсов, когда поднимался по улице Круглоуниверситетской. К счастью тогда никто не пострадал, но с тех пор этот маршрут был ликвидирован.

Со своей стороны, в сообществе "Ретро Киев" уточнили, что довоенный трамвай №18 ходил от Бессарабки вверх по улице Круглоуниверситетской на Липки и Лавру. Изображенный на фото вагон пустует и с опущенным не в ту сторону бугелем. Скорее всего, время, когда была сделана фотография – либо сентябрь 1941-го, либо весна 1942-го.

Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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